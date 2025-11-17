Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251117- 1189 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei Personenkontrolle

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Freitagvormittag (15. November 2025) führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle durch, bei der ein 26-Jähriger Widerstand leistete.

Gegen 11:00 Uhr unterzogen die Beamten den 26-Jährigen in der Taunusstraße einer Personenkontrolle. Bereits zu Beginn der Kontrolle verhielt er sich unkooperativ, indem er sämtlichen Anweisungen der Polizeibeamten keine Folge. Aufgrund einer bestehenden Aufenthaltsverbotsverfügung für das Bahnhofsviertel sollte er in Gewahrsam genommen werden Dieser Maßnahme widersetzte er sich vehement, sodass er dafür zu Boden gebracht werden musste. Ein Polizeibeamter wurde leicht am Knie verletzt.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde aufgrund seiner Aufenthaltsverbotsverfügung richterlich vorgeführt und schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

