Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251118 - 1193 Frankfurt - Sachsenhausen: Raser festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagmorgen (17. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen 46-Jährigen fest. Der Mann steht im Verdacht sowohl mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein, als auch mehrere rote Ampeln überfahren zu haben.

Eine Polizeistreife beobachtete den späteren Tatverdächtigen bereits beim Verlassen eines auf der Darmstädter Landstrafe befindlichen Tankstellengeländes gegen 05:00 Uhr, wie dieser mit überhöhter Geschwindigkeit einen heißen Reifen fuhr. Lange ließ der Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung nicht auf sich warten, da der 46-Jährige im Anschluss zwei rote Ampeln überfuhr. Die Beamten signalisierten dem Raser sodann anzuhalten, dieser ignorierte die Anhaltesignale jedoch gekonnt und beschleunigte seine Mercedes C-Klasse.

Im Bereich Hainer Weg bremste der Raser ab und wendete daraufhin verbotswidrig, indem er über einen dortigen Fußgängerweg fuhr. Das flüchtige Fahrzeug konnte kurze Zeit später auf dem Sachsenhäuser Landwehrweg aufgefunden werden. Dieses stand abgeparkt an der Straße. Die Beamten trafen eine Person in unmittelbarer Nähe des Autos an, welche nach Alkohol roch.

Vorliegende Videoaufzeichnungen unterstrichen den Verdacht, dass es sich bei der angetroffenen Person um den Fahrer des zuvor flüchtigen Fahrzeugs handelt.

Der 46-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell