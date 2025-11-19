PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251119 - 1194 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Renitenter Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Dienstagabend (18. November 2025) einen Dealer fest, sie hatten ihn zuvor beim Verkauf von Betäubungsmitteln gesehen.

Die Beamten beobachteten den Mann gegen 19:20 Uhr in der Münchner Straße dabei, wie er Marihuana an einen anderen Mann verkaufte. Kurz danach erfolgte die Festnahme, hierbei sperrte sich der 33-jährige Dealer mit großer Kraftanstrengung gegen das Anlegen der Handfesseln. Die Festnahme konnte er dadurch jedoch nicht verhindern. Bei der körperlichen Dursuchung fanden die Beamten darüber hinaus noch Bargeld, knapp 30 Tabletten Ecstasy und eine kleinere Menge Marihuana in seinem Besitz. Der Mann steht außerdem im Verdacht, sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten.

Letztendlich verstieß er noch gegen eine gegen ihn bestehende Aufenthaltsverbotsverfügung, weshalb er auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin in das Zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert wurde.

