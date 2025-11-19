Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251119 - 1197 Frankfurt - Unterliederbach: Volksverhetzende Ausrufe - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagnachmittag (18. November 2025) skandierten zwei bislang Unbekannte volksverhetzende Ausrufe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien Zeugen gegen 15:30 Uhr auf dem Philosophenweg unterwegs gewesen, als sie zwischen dem Eptingweg und De-Ridder-Weg die volksverhetzenden Rufe gehört haben sollen. Auf einer dortigen Parkbank seien die Rufe durch zwei Männer skandiert worden. Eine Weile später rief einer der Zeugen die Polizei, welche die Männer jedoch nicht mehr antreffen konnte und nun Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bittet.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 1.:

Männlich, circa 35 Jahre alt, dunkle Haare; trug eine dunkelblaue Jeanshose und eine schwarze Jacke.

Unbekannter 2.:

Männlich, circa 35 Jahre alt, dunkle Haare; trug eine schwarze Hose und eine dunkle Jacke mit Fellbesatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell