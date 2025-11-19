Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251119 - 1196 Frankfurt-Preungesheim: Verfolgungsfahrt von Roller - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (18. November 2025) entzogen sich zwei Personen auf einem Roller einer Verkehrskontrolle.

Gegen 19:10 Uhr fiel einer Streife der Roller ohne Kennzeichen, besetzt mit zwei Personen ohne Helme im Bereich des Feldweges Jakob-Lengfelder-Straße auf. Der Roller sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Trotz mehrfacher Anhaltesignale unter Verwendung des Blaulichts und Martinshorns, sowie Lautsprecherdurchsagen setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete über einen Feldweg über die Boskoopstraße, weiter über die Herrenapfelstraße über einen Fußweg in Richtung Parkanlage Preungesheim. Dort musste eine Fußgängerin dem entgegenkommenden Roller ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Am Ende des Fußwegs mussten die Polizeibeamten die Verfolgungsfahrt aufgrund baulicher Begebenheiten beenden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die beiden Personen auf dem Roller können wie folgt beschrieben werden:

Person 1 (Fahrer):

Männlich, schwarze Haare, trug eine schwarze Kappe, eine dunkle Steppjacke und eine dunkle Umhängetasche

Person 2 (Beifahrer):

Männlich, trug eine graue Winterjacke, eine schwarze Jeans und weiß/graue Schuhe der Marke New Balance

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem 12. Polizeirevier unter 069 - 755 11200 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell