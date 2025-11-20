Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251120 - 1200 Frankfurt - Ginnheim: Polizei nimmt Dieb fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwochnachmittag (19. November 2025) gelang es Polizeibeamten, einen Dieb festzunehmen. Dieser steht im Verdacht einen Roller entwendet zu haben.

Am Dienstagabend (18. November 2025) stellte die 35-jährige Geschädigte wie gewohnt gegen 23:00 Uhr ihren Roller vor ihrer Wohnanschrift in der Ludwig-Tieck-Straße ab. Als dieser am nächsten Morgen nicht mehr dort stand, rief die Geschädigte die Polizei und teilte mit, dass sie ihren fahrbaren Untersatz vermisse und diesen im Ginsterweg geortet habe. Schnell verlegten Polizeikräfte zur genannten Örtlichkeit und fanden dort den Roller. Ebenfalls stellten die Beamten deutliche Aufbruchspuren am Schloss und am Helmfach fest. Die eingesetzten Polizeibeamten legten sich sodann auf die Lauer. Kurze Zeit später erschien der Tatverdächtige gegen 16:55 Uhr und setzte sich auf den Roller, woraufhin eine Polizeistreife den Dieb festnahm.

Die Ordnungshüter fanden zudem Aufbruchswerkzeug und ein Einhandmesser bei dem Tatverdächtigen auf. Weiter übergaben sie den fahrbaren Untersatz seiner Besitzerin. Der 15-jährige Tatverdächtige muss sich nun des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell