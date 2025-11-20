Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251120 - 1202 Frankfurt - Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (19. November 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Richtung Köln. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 21:15 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines BMWs die Bundesautobahn. Auf Höhe des Frankfurter Kreuzes verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Von dort abgewiesen schleuderte das Fahrzeug nach links und kam vermutlich quer auf der Hauptfahrbahn zum Stehen.

Dem nachfolgenden 69-jährigen Fahrer eines Opels misslang das Umfahren des querstehenden Fahrzeuges und er kollidierte mit diesem. Aufgrund der Kollision schleuderte der Opel nach links und prallte gegen die linksseitige Schutzplanke, woraufhin dieser Richtung mittlere Fahrspur abgewiesen wurde und mit dem Fahrzeug der Marke BYD eines 45-jährigen Fahrers, welcher den mittleren Fahrstreifen befuhr, zusammenstieß. Das Fahrzeug des 27-Jährigen geriet aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Opel erneut ins Schleudern und prallte im Rahmen dessen gegen das Fahrzeug eines 40-jährigen Skodafahrers.

Aufgrund des Unfalls entstand ein Trümmerfeld über alle Fahrstreifen, sodass Polizeibeamte die Fahrbahn von 21:30 Uhr - 23:36 Uhr komplett sperrten und daraufhin den linken Fahrstreifen freigaben. Ab 02:45 Uhr gaben die Beamten alle Fahrstreifen frei. Aufgrund der Sperrung staute sich der Verkehr auf bis zu 4 km zurück. Es entstand ein Sachschaden von circa 80.000 Euro.

Rettungskräfte brachten den 27-jährigen BMW-Fahrer und den 69-jährigen Opelfahrer aufgrund von schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

