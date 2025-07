POL-HST: Körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Stralsunder Innenstadt

Bergen auf Rügen (ots) - In den vergangenen Monaten kam es im Stadtgebiet von Bergen auf Rügen wiederholt zu Bränden, bei denen es jeweils zu Sachschäden kam. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Im Einzelnen: - Im April wurde ein Sperrmüllhaufen im Wilhelm-Pieck-Ring in Brand gesetzt. (Zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6009612) - Im ...

mehr