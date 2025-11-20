POL-F: 251120 - 1203 Frankfurt: Veranstaltung der Reihe #AktionSchutzschild im Polizeipräsidium Frankfurt

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(yi) Die hessische Polizei setzt ihre Bestrebungen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiter fort. Hierbei setzt sie nicht nur auf repressive, sondern auch auf präventive Maßnahmen. Nachdem unter anderem ein hessenweites Beratungstelefon (Rufnummer 0800 - 55 222 00) zur Aufklärung über die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie eingerichtet wurde, startete im März 2024 die Veranstaltungsreihe #AktionSchutzschild.

Am 18.11.2025 fand im Polizeipräsidium Frankfurt am Main erneut eine weitere Veranstaltung dieser Reihe statt.

Circa 60 pädagogische Fachkräfte aus den Bereichen Kindertagesstätten, Grundschulen, Bildungseinrichtungen für Kinder mit Beeinträchtigungen und Tagespflege folgten dem Vortragsangebot #AktionSchutzschild der hessischen Polizei zum Thema sexualisierter Gewalt am 18.11.2025 im Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

Ziel der Veranstaltung war es nicht nur das Bewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt zu erhöhen, sondern auch Anlaufstellen und niederschwellige Hilfsangebote für Opfer und Kontaktpersonen aufzuzeigen. Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Bekämpfung der sexualisierten Gewalt an Kindern als gemeinschaftliche Aufgabe angesehen werden muss und nur gelingt, wenn Gesellschaft, Behörden und Organisationen zusammenarbeiten. Von dem Angebot nach Vortragsende Fragen an die Referentinnen und Referenten zu richten, wurde rege Gebrauch gemacht. Dies zeigt, dass gerade bei den Menschen, die im beruflichen Alltag mit der Thematik in Kontakt kommen, Informationsbedarf vorliegt und sie für diese Art der Unterstützung und Information dankbar sind.

Unter der Teilmarke "GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE" findet im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne "Brich Dein Schweigen" die #Aktion Schutzschild sowie die bereits erfolgreichen Präventionsprogramme "Digital Native" und MEKOKI (Medienkompetenz in Kindertagesstätten) statt.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie künftige Veranstaltungstermine sind im Internet über die Webseite www.polizei.hessen.de abrufbar.

