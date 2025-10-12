FW-OE: Feuerwehr Lennestadt übernimmt neuen Anhänger "Grubenrettung"

Feuerwehr Lennestadt

Nach intensiver Planungs- und Umsetzungsphase konnte am Freitag, den 19. September 2025, ein besonderer Moment gefeiert werden: Die Feuerwehr Lennestadt erhielt offiziell den neuen Anhänger "Grubenrettung" von der Sachtleben Bergbau Verwaltungs-GmbH. Die Übergabe fand am Erbstollen Meggen statt und wurde in einen umfangreichen Übungsdienst der Löschgruppen Meggen und Altenhundem eingebettet.

Der Übungstag diente nicht nur zur symbolischen Inbetriebnahme, sondern auch zur praxisnahen Aus- und Fortbildung. So standen unter anderem die jährliche Einweisung in den Gebrauch der Sauerstoff-Selbstretter sowie die Unterweisung am TwinPack auf dem Programm. Beide Geräte sind unverzichtbar für die Sicherheit der Einsatzkräfte im untertägigen Bereich.

In einer realitätsnahen Einsatzübung wurde zudem die technische Rettung eines verunfallten Bergwerksmitarbeiters geübt, der unter einem Radlader eingeklemmt war. Hierbei konnten die Feuerwehrleute ihr Können in Atemschutz, Geräteeinsatz und Teamarbeit eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Auch wenn in Meggen seit Jahren keine Rohstoffe mehr abgebaut werden, finden unter Tage weiterhin Maßnahmen zur Erhaltung und Sicherung der Anlagen statt. Damit bleibt die Grubenrettung ein wichtiges Aufgabengebiet, für das die Feuerwehr Lennestadt nun mit dem neuen Anhänger bestens ausgerüstet ist.

Mit moderner Technik und umfangreicher Ausstattung für Gruben- und Atemschutzrettung stellt der neue Anhänger einen zentralen Baustein für die Sicherheit bei besonderen Einsatzlagen im Bergbau dar.

Die Feuerwehr Lennestadt bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung bei Planung, Aufbau und Übergabe. Der Übungstag zeigte eindrucksvoll, wie wichtig gemeinsame Ausbildung und gute Zusammenarbeit für die Sicherheit der Bevölkerung sind.

