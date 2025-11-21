Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1211 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (20. November 2025) raubten vier Personen im Bahnhofsviertel eine Handtasche und einen Rucksack und ließen hierbei ein verletztes Opfer zurück. Polizeibeamte nahmen den Haupttäter jedoch kurze Zeit später fest.

Der Geschädigte wurde gegen 07:30 Uhr zunächst in der Elbestraße von vier Personen nach Geld gefragt. Nachdem der Geschädigte die Herausgabe von Bargeld verneinte, folgten ihm die Personen und begleiteten dies unter anderem mit homophoben Beleidigungen.

An der Ecke Taunusstraße/ Moselstraße schlugen und traten die Täter dann mehrfach auf den Geschädigten ein und raubten dessen Tasche sowie Rucksack. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt und ließen ihr leicht verletztes Opfer zurück.

In der Folge gelang es Zivilkräften bereits gut zwei Stunden später den 28-jährigen Haupttäter anhand einer Videoauswertung in der Elbestraße zu lokalisieren und festzunehmen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach den weiteren Tätern wird weiter gefahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell