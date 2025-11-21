PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1213 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

POL-F: 251121 - 1213 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Nachmittag (21. November 2025) gegen 15:30 Uhr, wird der 64 Jahre alte Antonio A. aus Frankfurt vermisst. Letztmalig wurde er im Seniorenwohnheim Bürgermeister-Gräf-Haus im Stadtteil Sachsenhausen gesehen. Der Vermisste leidet an Demenz.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

   -männlich, schlanke Statur, zur Körpergröße konnten keine Angaben 
gemacht werden, trägt eine Brille, bekleidet sei er mit einem grünen 
T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen

Ein Lichtbild des Vermissten ist angehängt.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren