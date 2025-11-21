Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251121 - 1213 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(bo) Seit heute Nachmittag (21. November 2025) gegen 15:30 Uhr, wird der 64 Jahre alte Antonio A. aus Frankfurt vermisst. Letztmalig wurde er im Seniorenwohnheim Bürgermeister-Gräf-Haus im Stadtteil Sachsenhausen gesehen. Der Vermisste leidet an Demenz.
Er kann wie folgt beschrieben werden:
-männlich, schlanke Statur, zur Körpergröße konnten keine Angaben gemacht werden, trägt eine Brille, bekleidet sei er mit einem grünen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen
Ein Lichtbild des Vermissten ist angehängt.
Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.
