Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeug während Friedhofsbesuch in Mainz-Mombach aufgebrochen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen zwischen 09.15 Uhr und 09:55 Uhr in der Nähe des Waldfriedhofs in Mainz-Mombach abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen und eine Handtasche gestohlen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die 73-jährige Besitzerin hatte den Wagen vor Ort abgestellt, um auf den Friedhof zu gehen. Als sie zurückkehrte, war die Beifahrerscheibe eingeschlagen.

Zudem fehlte eine Lederhandtasche mit Geldbörse und Mobiltelefon. Das Handy konnte später in einem Waldweg in der Nähe der Straße Am Fatzerbrünnchen geortet und gefunden werden. Das übrige Diebesgut bleibt verschwunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell