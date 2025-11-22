Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251122 - 1215 Frankfurt - Riederwald: Raub von Goldkette - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstagvormittag (20. November 2025) raubte ein unbekannter Täter einem 75-Jährigen seine Goldkette. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 11:35 Uhr fußläufig auf der Schäfflestraße, als ihm ein graues Fahrzeug auffiel, welches aus Fahrtrichtung "Am Erlenbruch" auf ihn zu gefahren sei und am Gehweg neben ihm angehalten habe. Daraufhin sei er von einem Mann aus dem Fahrzeug, welches mit einem Mann und einer Frau besetzt war, heraus angesprochen worden. Der Geschädigte trat an das geöffnete Fenster heran, anschließend habe die Person ihm eine schmale, goldene Kette um den Hals hängen wollen. Dies habe der Geschädigte kurz zugelassen, jedoch dann den Kopf zurückgezogen und die ihm umgelegte Kette vom Hals gerissen. Danach sei das Fahrzeug unvermittelt losgefahren und habe den 75-Jährigen noch einen Meter mitgerissen, sodass dieser zu Boden stürzte. Das Fahrzeug flüchtete anschließend in Richtung "Raiffeisenstraße". Danach bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner eigenen Goldkette. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

UT 1:

Männlich, circa 30-35 Jahre alt, braune, kurze Haare, sprach gebrochenes deutsch, fuhr ein Fahrzeug in grau / silber, älteres Modell

UT 2:

Weiblich, circa 30-35 Jahre alt, trug einen weißen Regenmantel

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 - 755 / 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell