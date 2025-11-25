POL-F: 251125 - 1219 Frankfurt - Preungesheim: Gartenhüttenbesitzer treibt Einbrecher in die Flucht - Festnahme

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(di) Gestern Nacht (24. auf den 25. November 2025) machte sich ein Einbrecher an einer Gartenhütte in Preungesheim zu schaffen. Der Besitzer wurde jedoch darauf aufmerksam und trieb den Täter in die Flucht. Wenig später nahmen Polizisten den flüchtigen Einbrecher fest.

Ein Gartenbesitzer überraschte gestern Nacht gegen 00:30 Uhr im Marbachweg einen Unbekannten, der zuvor auf dessen Grundstück eingestiegen war und sich an der dortigen Gartenhütte zu schaffen machte. Der ertappte Einbrecher flüchtete zunächst mit einem Fahrrad und machte sich aus dem Staub.

Aufgrund der präzisen Täterbeschreibung gelang es jedoch einer Polizeistreife den Verdächtigen im Nahbereich des Tatortes zu lokalisieren. Dieser hatte mittlerweile sein Fluchtmittel gewechselt und fuhr auf einem E-Scooter.

Beim Erblicken der Polizei machte dieser dann erneut Reißaus und rannte ohne den E-Scooter davon. Doch sein fortgesetzter Fluchtversuch war nicht lange von Erfolg gekrönt. Auch sein Versteck unter einem geparkten Auto verhinderte nicht, dass ihn Polizisten kurze Zeit später festnahmen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass seine ID-Karte gefälscht war. Der von ihm genutzten E-Scooter war zuvor als gestohlen gemeldet. Der 33-Jährige wurde nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

