Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251125 - 1221 Frankfurt - Ginnheim: Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Rauschmittel

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagnachmittag (24. November 2025) fanden Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle eine nicht erlaubte Menge Haschisch. Den 33-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest.

Gegen 14:50 Uhr befand sich eine Polizeistreife auf der Chamissostraße, als ihnen ein Fahrradfahrer auffiel, welcher freihändig und mit seinem Mobiltelefon in der Hand mit seinem Rad fuhr. Die Beamten entschieden sich aufgrund der festgestellten Ordnungswidrigkeit für eine Kontrolle des Mannes. Den Aufforderungen, stehen zu bleiben, kam der Pedelecfahrer nicht nach und versuchte mit rücksichtsloser Fahrweise den Polizisten zu entkommen. Diesen gelang es, den Radfahrer auf der Theodor-Storm-Straße zu überholen und das Streifenfahrzeug am Fahrbahnrand abzustellen. Noch bevor die Beamten aus dem Funkwagen aussteigen konnten, fuhr der Pedelecfahrer gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges, verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Beim Sturz blieb er unverletzt. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen anschließend vorläufig fest.

Bei einer daraufhin durchgeführten Durchsuchung fanden sie circa 33 Gramm Haschisch, 200 Euro Bargeld, zwei Mobiltelefone und eine Feinwaage auf und stellten diese sicher. Zweifelhafte Angaben zur Herkunft des Pedelecs führten dazu, dass die Ordnungshüter dieses ebenfalls sicherstellten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und entließen den Mann anschließend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell