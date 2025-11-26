Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251126 - 1225 Frankfurt - Innenstadt: Zahlreiche Schmierereien in Parkhaus festgestellt
Frankfurt (ots)
(di) Ein Unbekannter sprühte in der Nacht von Montag auf Dienstag (24. auf den 25. November 2025) zahlreiche Zeichen und sogenannte Tags an mehrere Wände in einem Parkhaus in der Innenstadt. Neben diversen Zahlen- und Buchstabenkombinationen sowie Schriftzügen wurden auch ein Hakenkreuz und polizeifeindliche Sprüche aufgebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
