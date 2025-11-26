Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251126 - 1226 Frankfurt - Gallus

Bornheim: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Am heutigen frühen Morgen (26. November 2025) beobachtete ein Zeuge einen Einbruch in ein Restaurant im Gallus und verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife nahm den mutmaßlichen Einbrecher kurz darauf noch in Tatortnähe fest.

Demnach beobachtete der Zeuge gegen 03:45 Uhr wie eine männliche Person eine Scheibe eines Restaurants in der Frankenallee einschlug und in den dortigen Gastraum einstieg. Wenige Augenblicke später verließ der Einbrecher über denselben Weg, wie er gekommen war, die Lokalität und flüchtete in Richtung Galluswarte.

Eine zwischenzeitlich verständigte Streife nahm sofort die Fahndung auf und wenig später klickten bereits die Handschellen. Die Streifenbesatzung stellte in der Nähe des Tatortes eine verdächtige Person fest, auf die die erlangte Personenbeschreibung übereinstimmend zutraf. Sie hatte zudem noch Gegenstände bei sich, die aus dem Restaurant in der Frankenallee stammten.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte ebenfalls nachvollzogen werden, dass der Festgenommene mutmaßlich für einen weiteren Einbruch wenige Stunden zuvor in einem Gastronomiebetrieb auf der Berger Straße verantwortlich ist. Die Hinweise hierauf lieferten die Bilder der dortigen Raumüberwachung.

Der 28-Jährige muss sich nun in zwei Fällen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

