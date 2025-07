Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll verhindert Schmuggel von 87.500 Zigaretten am Frankfurter Flughafen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Am 04. Juli wurde ein 32-jähriger Mann im Ankunftsbereich des Flughafens Frankfurt am Main kontrolliert, welcher gerade von seiner Reise aus Istanbul/Türkei zurückkam. Der afghanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Frankreich hatte mehrere Koffer und Taschen bei sich. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Reisende insgesamt 87.500 Zigaretten mit sich führte.

Der so verhinderte Steuerschaden summiert sich auf mehr als. 2.300 Euro. Gegen den Reisenden wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes der Steuerhinterzie-hung eingeleitet. Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Wegen der großen Menge an Zigaretten, die der Mann dabei hatte ermitteln wir auch, ob hier gewerbsmäßiger Schmuggel vorliegt". Die Zigaretten wurden als Beweismittel sichergestellt.

Zusatzinformation:

Bei der Einreise aus einem Drittland in die Europäische Union bleiben 200 Zigaretten, oder 100 Zigarillos, oder 50 Zigarren oder 250 Gramm Rauchtabak als Reisemitbringsel einfuhrabgabenfrei. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Tabakwaren nur zu privaten Zwecken eingeführt werden. Jede zu gewerblichen Zwecken eingeführte Ware wäre im roten Ausgang beim Zoll anzumelden.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell