Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251128 - 1230 Frankfurt - Heddernheim: Zeugenaufruf nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Ein privates Verkaufsgeschäft entwickelte sich gestern Abend (27. November 2025) zu einem Raub. Die Polizei sucht jetzt nach zwei Tatverdächtigen.

Nach aktuellen Ermittlungen verabredeten sich die beiden minderjährigen Geschädigten mit den späteren Tätern, um einen Jogginganzug zu kaufen. Die Vier trafen sich dann gegen 17:00 Uhr in der Parkanlage in Höhe des Limescorso 8. Als einer der Geschädigten dann das Geld herausholte, zog einer der beiden Räuber statt des Jogginganzuges ein Pfefferspray, entriss die verabredeten 30 Euro und nahm sich außerdem die Mütze des zweiten Geschädigten. Die Tatverdächtigen flüchteten dann in Richtung Nordweststadt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Unbekannter Täter: männlich, ca. 185 cm groß, ca. 19 Jahre alt, schlanke Statur; schwarze Jacke, schwarze Kappe, schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen

2. Unbekannter Täter: männlich, ca. 170 cm groß, sportliche Statur, ca. 18 Jahre alt, "Drei-Tage-Bart"; schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover, schwarze Steppjacke mit Kapuze, trug eine weiße Plastiktüte mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 55208 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell