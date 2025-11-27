Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251127 - 1229 Frankfurt - Riederwald: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frankfurt (ots)

(yi) Vergangenen Dienstag (25. November 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein 12-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

Eine 49-jährige VW-Fahrerin befand sich mit ihrem Auto und drei weiteren 12-jährigen Insassen gegen 18:40 Uhr auf der Schäfflestraße verkehrsbedingt wartend auf einem der beiden linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung "Am Erlenbruch", als nach bisherigen Erkenntnissen ein 19-jähriger Fiat-Fahrer der 49-Jährigen von hinten auf ihr Heck auffuhr.

Bei der Kollision wurde ein 12-Jähriger verletzt, sodass im Nachgang eine Behandlung und Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Aus welchen Gründen es zum Unfall kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell