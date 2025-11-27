PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251127 - 1229 Frankfurt - Riederwald: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frankfurt (ots)

(yi) Vergangenen Dienstag (25. November 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein 12-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

Eine 49-jährige VW-Fahrerin befand sich mit ihrem Auto und drei weiteren 12-jährigen Insassen gegen 18:40 Uhr auf der Schäfflestraße verkehrsbedingt wartend auf einem der beiden linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung "Am Erlenbruch", als nach bisherigen Erkenntnissen ein 19-jähriger Fiat-Fahrer der 49-Jährigen von hinten auf ihr Heck auffuhr.

Bei der Kollision wurde ein 12-Jähriger verletzt, sodass im Nachgang eine Behandlung und Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Aus welchen Gründen es zum Unfall kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:56

    POL-F: 251127 - 1228 Frankfurt-Sachsenhausen: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Frankfurt (ots) - (ha) Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen dem 2. November 2025 und dem 26. November 2025 Zugang zu einer Wohnung in Sachsenhausen und erbeuteten hochwertigen Schmuck sowie andere Gegenstände. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wassertempel". Die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:22

    POL-F: 251126 - 1226 Frankfurt - Gallus / Bornheim: Einbrecher festgenommen

    Frankfurt (ots) - (di) Am heutigen frühen Morgen (26. November 2025) beobachtete ein Zeuge einen Einbruch in ein Restaurant im Gallus und verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife nahm den mutmaßlichen Einbrecher kurz darauf noch in Tatortnähe fest. Demnach beobachtete der Zeuge gegen 03:45 Uhr wie eine männliche Person eine Scheibe eines Restaurants in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren