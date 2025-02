POL-NI: Husum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Auetal/Rehren (ots) - (Reh) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, den 17.02.2025 gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Steinkamp/L434/Zur Obersburg in Auetal/Rehren ereignete. Eine 19-jährige Auetaler befuhr zum o. g. Zeitpunkt mit ihrem Fiat die Straße "Steinkamp" aus Escher kommend in Richtung Hessisch Oldendorf/L434. In ...

mehr