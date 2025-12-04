Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster

B45: 400 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen

Münster (ots)

In der Nacht von Mittwoch (3.12.) auf Donnerstag (4.12.) wurde ein Baustellencontainer an der Bundesstraße 45 in der Abfahrt Münster von bislang noch unbekannten Tätern ins Visier genommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen gewaltsam in das Innere des Baucontainers ein, der auf dem Baustellengelände in Fahrtrichtung Hanau abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten sie eine circa 400 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke "Bomag 45/55". Zudem stapelten die Unbekannten vermutlich mehrere Europaletten übereinander. Es ist nicht auszuschließen, dass dies zur Verschleierung der kriminellen Machenschaften genutzt wurde. Da die Straße stark befahren ist, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise von Verkehrsteilnehmenden. Das Kommissariat 41 ist unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

