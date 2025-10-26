Feuerwehr Herdecke

FW-EN: PKW Fahrer fuhr aufgrund internistischen Notfalls mitten in den Wald - Drei Einsätze am Wochenende

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke hatte ein vergleichbares ruhiges Wochenende. Sie musste nur zu Kleineinsätzen ausrücken.

Eine Ölspur wurde am Samstag um 14:05 Uhr von der Hagener Straße gemeldet. Auf dieser vielbefahrenen Straße konnte nichts festgestellt werden. Dafür jedoch am Zweibrücker Hof. Dort wurde eine 3m lange Spur von der Feuerwehr beseitigt.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde um 21:16 Uhr aus der Hauptstraße gemeldet. "Ein Hund würde laut bellen was ungewöhnlich sei, das Licht in der Wohnung sei an und es würde keiner die Tür öffnen", so die Meldung. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung schadenfrei. Ergebnis: Niemand zu Hause. Acht Kräfte waren hier vor Ort. Der Einsatzleiter bewertete dies als Alarm in guter Absicht. Die Einsatzstelle wurde an die anwesende Polizei übergeben.

Am Sonntag wurde um 11:29 Uhr via Polizei eine Technische Hilfeleistung aus dem Waldgebiet Schede gemeldet. Die Lage war zunächst unklar. Der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr fuhr nach Abstimmung mit der Leitstelle in das Waldgebiet. Ein männlicher PKW-Fahrer war, aufgrund eines internistischen Notfalls, tief in den Wald ins unwegsame Gelände gefahren und hatte sein Auto dabei festgefahren. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr erkundete und stellte dabei fest, dass das Fahrzeug stabil steht und keine Betriebsflüssigkeiten ausliefen. Eine Bergung war mit den technischen Mitteln der Feuerwehr nicht möglich. Des Weiteren befand sich das Fahrzeug auf dem Stadtgebiet Wetter. Der Einsatz wurde abgebrochen und an die Polizei übergeben. An der Feuerwache stand ein Hilfeleistungszug in Bereitstellung.

