Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Fränkisch-Crumbach (ots)

Am Donnerstag (04.12.) ereigneten sich in Fränkisch-Crumbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 18.15 und 19.00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang in ein Haus "Auf der Beine" und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Gegen 17.50 brachen zwei Unbekannte zudem über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Siedlerweg ein. Auch hier wurde Schmuck und Geld erbeutet. Einer der Flüchtigen ist etwa 1,80 Meter groß, etwa 90 Kilogramm schwer und hat dunkle, kurze Haare mit kreisrundem Haarausfall auf dem Hinterkopf. Der Mann hat einen Vollbart und trug eine helle Winterjacke. Sein Begleiter ist etwa 1,75 Meter groß und etwa 85 Kilogramm schwer. Er hat auch dunkle kurze Haare und trug ebenfalls eine helle Winterjacke.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell