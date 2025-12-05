Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Kriminelle gehen leer aus

Zeugen nach Einbruch gesucht

Mühltal (ots)

Ohne Beute sind bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch im Stadtteil Nieder-Ramstadt am Donnerstag (4.12.) geflohen. Gegen 14 Uhr entdeckten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich nach ersten Erkenntnissen seit 12.45 Uhr Zutritt zu der Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße verschafft hatten. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden sie dabei aber nicht fündig und suchten anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen Wahrnehmungen werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell