POL-DA: Mühltal: Kriminelle gehen leer aus
Zeugen nach Einbruch gesucht

Mühltal (ots)

Ohne Beute sind bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch im Stadtteil Nieder-Ramstadt am Donnerstag (4.12.) geflohen. Gegen 14 Uhr entdeckten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich nach ersten Erkenntnissen seit 12.45 Uhr Zutritt zu der Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße verschafft hatten. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden sie dabei aber nicht fündig und suchten anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen Wahrnehmungen werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 05.12.2025 – 07:50

    POL-DA: Gorxheimertal: Kripo ermittelt nach Einbruch in Wohnhaus

    Gorxheimertal (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (04.12.), in der Zeit zwischen 14.45 und 18.50 Uhr, in ein Wohnhaus im Lärchenweg in Trösel eingebrochen sind. Über ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach momentanem Kenntnisstand flüchteten die Täter anschließend ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 07:44

    POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

    Fränkisch-Crumbach (ots) - Am Donnerstag (04.12.) ereigneten sich in Fränkisch-Crumbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 18.15 und 19.00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang in ein Haus "Auf der Beine" und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Gegen 17.50 brachen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 04:53

    POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L3112

    Gernsheim (ots) - Am 04.12.2025 ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L3112 zwischen Gernsheim und der Autobahnabfahrt AS Gernsheim der A67 ein Verkehrsunfall. Der Unfallgeschädigte befuhr die L3112 in Richtung Gernsheim, als ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr auf seinen Fahrstreifen geriet. Der Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne zu ...

    mehr
