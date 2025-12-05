Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg

Groß-Bieberau: Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Cannabiseinfluss

Anzeige gegen zwei Autofahrer

Otzberg / Brensbach (ots)

Am Donnerstagabend (4.12.) wurde die Polizei zu zwei Verkehrsunfällen gerufen, bei denen die Autofahrer nach ersten Erkenntnissen unter Alkohol- und Cannabiseinfluss standen. Die Männer müssen sich jetzt in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg war gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 3413 von Groß-Umstadt kommend in Richtung Habitzheim unterwegs, als er auf Höhe von Otzberg mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Er soll einem Reh ausgewichen sein. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife der Polizeistation Dieburg fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,34 Promille. Auf der Dienststelle musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein 17 Jahre alter Beifahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 22.15 Uhr nahm eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 38 zwischen Groß-Bieberau und Wersau auf. Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Odenwaldkreis war nach ersten Ermittlungen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 0,33 Promille an. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er auch Marihuana konsumiert hatte. Er kam ebenfalls für eine Blutentnahme mit auf die Wache.

Gegen beide Männer wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell