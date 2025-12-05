Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 21-Jähriger bedroht und bestohlen

Groß-Gerau (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (04.12.), kurz nach 21.00 Uhr, "Am Schlag" in Wallerstädten, in der Nähe eines Geldautomaten, von zwei maskierten Unbekannten mit der Androhung von Schlägen genötigt Geld herauszugeben. Die Kriminellen erbeuteten ein niedrigen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend mit einem schwarzen BMW mit OF-Kennzeichen vom Tatort. Einer der Flüchtigen war "breit" gebaut und etwa 1,60 Meter groß. Beide trugen schwarze Kleidung und Sturmmasken. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell