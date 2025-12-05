Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Autofahrer muss sich nach Festnahme strafrechtlich verantworten

Pfungstadt (ots)

Ein 72-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Donnerstagnachmittag (4.12.) in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 15 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den Mann im Bereich der Mainstraße stoppen. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und gab Gas. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch die Stadt. Hierbei mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich konnte der Fahrer in der Nähe seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Der 72 Jahre alte Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem ist das Fahrzeug nicht versichert. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache.

