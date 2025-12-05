Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall - Fahrzeug gerät in Gegenverkehr

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025 um 16:52 Uhr kam es in der Kranichsteiner Straße auf Höhe der Fasaneriemauer zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Ein 87-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr in Richtung Kranichstein und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 46-jährigen Darmstädters zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Stadtmitte musste während der Bergungsmaßnahmen für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell