Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim (OT: Zell) - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots)

Am Freitag (05.12.) gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der Gronauer Straße im Bensheimer Ortsteil Zell ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Kleinwagen von Gronau kommend in Richtung Bensheim und kam kurz vor der Einmündung "Gronauer Straße / Scholzenviertel" nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Mauer, sowie mit einem Verteilerkasten. Durch den Aufprall wurde der Verteilerkasten vollständig zerstört, was zum Ausfall der Straßenbeleuchtung in Bensheim-Zell führte. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt nach Angaben von Zeugen unmittelbar nach dem Aufprall kurz an, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt in Richtung Bensheim von der Unfallstelle. Die Straßenbeleuchtung in Bensheim-Zell konnte durch die GGEW noch in der Nacht größtenteils wieder hergestellt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Rufnummer 06251/ 8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell