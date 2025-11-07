Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: S-Bahn touchiert Prellbock
Ebersberg (ots)
Bei einem Aufprallunfall einer S-Bahn mit einem Prellbock im Bahnhof Ebersberg am Donnerstagmorgen (6. November) kam es zu geringem Sachschaden; verletzt wurde niemand.
Kurz nach 9 Uhr verbremste sich ein S-Bahn-Triebfahrzeugführer beim Anhaltevorgang in Ebersberg am Gleis 1. In der S4 befanden sich rund 80 Fahrgäste, die unverletzt blieben. Das Triebfahrzeug hatte vor dem Aufprall eine Geschwindigkeit von unter 10 Km/h. Eine informatorische Befragung ergab, dass der Triebfahrzeugführer den Bremsweg falsch eingeschätzt hatte.
An der S-Bahn entstand leichter Schaden, der noch nicht beziffert werden kann. Am Triebfahrzeug befanden sich an der Auffangstoßstange und der Kupplung sichtbare Beeinträchtigungen. Der Prellbock wies an der Vorderseite leichte Schäden auf. Die S-Bahn blieb fahrbereit und fuhr - nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen - im Regelbetrieb zum Ostbahnhof und von dort weiter zur Reparatur ins Bahnbetriebswerk Steinhausen.
Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet. Aufgrund des Vorfalls kam es nur zu geringen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Grafing und Ebersberg.
Die anhängenden Bilder sowie das Symbolbild können zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.
Rückfragen bitte an:
Wolfgang Hauner
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Telefon: 089 515 550 1102
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell