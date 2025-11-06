Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Reise eines Pakistaners endet im Gefängnis

Oberaudorf / Rosenheim (ots)

Bundespolizisten haben am Mittwoch (5. November) bei Grenzkontrollen in einem Fernreisezug einen pakistanischen Staatsangehörigen festgenommen. Er wurde in Bernau ins Gefängnis eingeliefert.

In einem Zug von Kufstein nach Rosenheim kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 51-jährigen Pakistaner. Die Überprüfung ergab, dass ein Haftbefehl der Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Mann vorlag. Der Pakistaner war wegen Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen wollte, brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Bernau. Dort verbleibt er die nächsten zehn Wochen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell