Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: A6, Gemarkung Mannheim: Quad verunfallt auf der Autobahn, Fahrer schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen (06.12.2025) kam es gegen 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A6, zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Fahrer eines Quads, ein 57jähriger Mann aus Kaiserslautern, befuhr dabei den genannten Streckenabschnitt und kam plötzlich und ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern. Das Fahrzeug kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke, wobei der Fahrer von seinem Fahrzeug abgeworfen wurde und auf dem Seitenstreifen liegen blieb. Mehrere Zeugen waren glücklicherweise sofort vor Ort, um dem Mann direkt nach dem Unfall erste Hilfe zu leisten und die Unfallstelle abzusichern. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen, die Aufgrund eines anderen Einsatzes ebenfalls in der Nähe war, erreichte schon nach wenigen Minuten den Unglücksort, ehe dann auch die dazu gerufene Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war der Ausfahrstreifen zur B38 in Richtung Mannheim, wie auch die Zufahrt zur A659 in Richtung Weinheimer Kreuz, durch Einsatzkräfte für rund eineinhalb Stunden gesperrt worden. Dadurch staute sich der Verkehr auf der Autobahn in dem Bereich zeitweise bis zum Viernheimer Dreieck und darüber hinaus zurück. Die abschließende Unfallursache muss nun durch einen Gutachter geklärt werden, da nach Einschätzung der Polizeistreife auch ein technischer Defekt als Ursache in Betracht kommen könnte.

