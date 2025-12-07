Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Viernheim

Viernheim (ots)

Am 04.12.2025 ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße 5-7 auf dem dortigen Parkplatz. Der Unfallgeschädigte parkte seinen schwarzen Pkw auf dem Parkplatz direkt vor dem Eingang des dortigen Firmengebäudes. Der Unfallverursacher beschädigte auf bisher unbekannte Art und Weise mit seinem weißen Fahrzeug die linke Heckstoßstange des schwarzen Pkw. Zeugen, die Hinweisen zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-9440-0 zu melden

