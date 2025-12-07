PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Viernheim

Viernheim (ots)

Am 04.12.2025 ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße 5-7 auf dem dortigen Parkplatz. Der Unfallgeschädigte parkte seinen schwarzen Pkw auf dem Parkplatz direkt vor dem Eingang des dortigen Firmengebäudes. Der Unfallverursacher beschädigte auf bisher unbekannte Art und Weise mit seinem weißen Fahrzeug die linke Heckstoßstange des schwarzen Pkw. Zeugen, die Hinweisen zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-9440-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 01:34

    POL-HP: Viernheim: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

    Viernheim (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in Viernheim zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einer polizeilichen Verfolgungsfahrt. Zuvor sollte ein 43-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle im Bereich der A659 unterzogen werden. Der Mann entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Grund hierfür dürfte sein, dass er keine gültige ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 13:59

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - In dem Zeitraum vom Samstagmorgen (06.12.) um 08:50 Uhr bis 12:05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kalterer Straße in 64646 Heppenheim einen geparkten roten Opel Corsa an dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher, flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten roten Opel Corsa beläuft ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 10:49

    POL-DVS: A6, Gemarkung Mannheim: Quad verunfallt auf der Autobahn, Fahrer schwer verletzt

    Mannheim (ots) - Am Samstagmorgen (06.12.2025) kam es gegen 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A6, zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Fahrer eines Quads, ein 57jähriger Mann aus Kaiserslautern, befuhr dabei den genannten Streckenabschnitt und kam plötzlich und ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren