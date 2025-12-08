Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Tankstelle/Kriminelle erbeuten Tresor

Rüsselsheim (ots)

Eine Tankstelle in der Astheimer Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (07.12.), gegen 5.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter auf einen Geldtresor samt Inhalt. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten anschließend zielgerichtet den Tresor. Sie flüchteten in einem Auto mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Der aufgebrochene Tresor wurde wenige Stunden später am Waldweg, im Bereich des Waldschwimmbads, von Spaziergängern aufgefunden.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

