Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (06.12.), in der Zeit zwischen 16.00 und 17.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Balkontür in die Räume in einem Haus "Am Erbachwiesenweg" ein. Sie entwendeten anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell