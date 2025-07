Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (765) Unbekannter pöbelte Grundschüler an - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 761 vom 29.07.2025 berichtet, pöbelte ein zunächst unbekannter Mann am Dienstagmorgen mehrere Grundschüler in der Bismarckstraße an und zeigte ein Messer vor. Zwischenzeitlich konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Der zunächst unbekannte, offenkundig betrunkene Mann fiel gegen 07:45 Uhr im direkten Umfeld zur Bismarckschule auf. Nach Angaben von Zeugen, pöbelte und schrie er mehrere Kinder an. Außerdem soll er ein Messer vorgezeigt haben. Einen Jungen habe er zudem verbal bedroht. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnten den Mann trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen.

Kurz vor 16:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der an gleicher Örtlichkeit einen Mann beobachten könne, der auf die Personenbeschreibung des unbekannten Täters zutreffe. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost kam vor Ort und bestätigte, dass es sich bei dem 45-Jährigen um den Tatverdächtigen handelte. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingewiesen.

