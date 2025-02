Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen (05.02.2025)

Engen, A81 (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer war von Engen in Richtung Geisingen auf der mittleren Spur unterwegs. Beim Überholen eines vorausfahrenden Autos touchierte der Unbekannte einen auf der linken Spur fahrenden Smart, fuhr jedoch anschließend unbeirrt weiter, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei unter der Tel. 0741 34879-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell