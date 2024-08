Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ärgerliche Überraschung im Parkhaus

Eine ärgerliche Überraschung hat eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in Kaiserslautern erlebt: Die Frau hatte ihren Pkw gegen 15.45 Uhr im Parkhaus an der Mall am Fackelrondell auf der 1. Ebene abgestellt. Als sie eine knappe Dreiviertelstunde später, gegen 16.25 Uhr, wieder zu ihrem Wagen kam, hatte der graue Honda eine tiefe Delle sowie Lackschäden an der Frontstoßstange.

Offenbar war in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den SUV gestoßen. Der Verantwortliche machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 1.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Rückmeldungen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, Telefon 0631 369-2250, hat die Ermittlungen übernommen. |cri

