Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 41-Jähriger verletzt bei Widerstand zwei Polizeibeamte

Darmstadt (ots)

Ein 41-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Sonntagmorgen (7.12.) in einem Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Der Mann soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 2 Uhr im Umfeld der Straße "Im Carree" aggressiv vor Ort verhalten haben, woraufhin ihm durch eine Streife des 1. Polizeireviers ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Dem ihm gegenüber ausgesprochenen Verweis kam er nicht nach und beleidigte daraufhin die Beamten. Die Kräfte entschlossen sich den Tatverdächtigen festzunehmen, woraufhin er in Richtung der Polizeibeamten schlug und trat. Hierbei wurden die beiden Gesetzeshüter leicht verletzt. Auch der Tatverdächtige verletzte sich hierbei, weshalb er zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

