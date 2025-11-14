Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Montagnachmittag (10.11.2025) und Donnerstagnachmittag (13.11.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Haus in der Straße "Am Schwarzen Barth" in Siegen gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Objekt. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Einem Nachbarn fiel der Einbruch am gestrigen Nachmittag auf. Er alarmierte umgehend die Polizei. Über die genaue Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell