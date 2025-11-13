PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Zwei verletzte Fußgängerinnen bei Verkehrsunfällen - In einem Fall könnten Drogen im Spiel gewesen sein -#polsiwi

Siegen / Siegen-Birlenbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (12. November) ist es in Siegen gleich zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen jeweils eine Fußgängerin auf dem Gehweg angefahren und hierbei verletzt worden ist.

Gegen 14:25 Uhr wollte eine 25-jährige Frau mit ihrem VW Multivan von einem Grundstück aus auf die Hagener Straße in Siegen einbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer 71-jährigen Fußgängerin, die in Richtung Weidenau unterwegs war. Die Unfallbeteiligten machten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten widersprüchliche Angaben. Die Autofahrerin gab an, sich zum Teil auf der Straße befunden zu haben und die Fußgängerin sei plötzlich noch um das Auto herumgelaufen. Dann es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die 71-jährige Fußgängerin hingegen schilderte, dass der Gehweg frei gewesen sei und die Multivan-Fahrerin sie offensichtlich auf dem Gehweg übersehen habe, als das Fahrzeug aus der Grundstückseinfahrt herausgefahren sei.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr in der Birlenbacher Straße. Hier ist ein 22-jähriger VW Golf-Fahrer bei seiner Fahrt in Richtung Hünsborn unvermittelt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem linksseitigen Gehweg erfasste er dann eine 21-jährige Fußgängerin. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Golf-Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Einen Drogenvortest lehnte der Mann ab. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an, die auf der Polizeiwache Siegen durchgeführt wurde. Die verletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Auch in diesem Unfall hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

