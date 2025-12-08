Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Berauscht am Steuer und Drogen dabei

Groß-Gerau (ots)

Einen 19 Jahre alten Autofahrer und seinen 18-jährigen Beifahrer kontrollierten Streifenbeamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Montag (08.12.), gegen 2.45 Uhr, in der Münchener Straße. Die beiden Männer flüchteten nach dem Anhalten zunächst zu Fuß aus dem Auto, konnten aber anschließend von den Ordnungshütern rasch eingeholt und festgenommen werden. Bei dem Duo fand die Polizei insgesamt über 800 Euro Bargeld, eine Machete und ein Einhandmesser. Im Handschuhfach des Wagens lagen rund 40 Gramm Haschisch. Bei einer Absuche des Fluchtwegs fand ein Drogenspürhund später weitere rund 75 Gramm Haschisch in Tüten. Der 19-jährige Fahrer musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen, weil sich bei ihm Anzeichen von vorherigem Konsum und Cannabis zeigten. Außerdem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Die beiden Männer werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

