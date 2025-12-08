PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Berauscht am Steuer und Drogen dabei

Groß-Gerau (ots)

Einen 19 Jahre alten Autofahrer und seinen 18-jährigen Beifahrer kontrollierten Streifenbeamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Montag (08.12.), gegen 2.45 Uhr, in der Münchener Straße. Die beiden Männer flüchteten nach dem Anhalten zunächst zu Fuß aus dem Auto, konnten aber anschließend von den Ordnungshütern rasch eingeholt und festgenommen werden. Bei dem Duo fand die Polizei insgesamt über 800 Euro Bargeld, eine Machete und ein Einhandmesser. Im Handschuhfach des Wagens lagen rund 40 Gramm Haschisch. Bei einer Absuche des Fluchtwegs fand ein Drogenspürhund später weitere rund 75 Gramm Haschisch in Tüten. Der 19-jährige Fahrer musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen, weil sich bei ihm Anzeichen von vorherigem Konsum und Cannabis zeigten. Außerdem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Die beiden Männer werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:06

    POL-DA: Klein-Umstadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Groß-Umstadt (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle am Samstag (6.12.), zwischen 10.30 und 19.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus im Dörrwiesenweg. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie sodann in unbekannte Richtung. Nach ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:59

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld, Schmuck und Tresor / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Oppenheimer Straße sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher zwischen Freitagmittag (5.12.), 15 Uhr, und Samstagmorgen (6.12.), 9.15 Uhr, durch eine Tür gewaltsam Zugang in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:54

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (5.12.), 7 Uhr, und Samstag (6.12.), 3 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße. Im Innern angekommen durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob sie Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren