Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntagabend (7.12.), 22 Uhr, und Montagmorgen (8.12.), 4 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Bürogebäude in der Mornewegstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen Zugang in das Innere und hebelten dort mehrere Türen zu mehreren Zimmern auf. Unter anderem erbeuteten sie Computerzubehör, Laptops und eine Kamera. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Täter bei ihrer Flucht ein Fahrzeug nutzten bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

