Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntagabend (7.12.), 22 Uhr, und Montagmorgen (8.12.), 4 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Bürogebäude in der Mornewegstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen Zugang in das Innere und hebelten dort mehrere Türen zu mehreren Zimmern auf. Unter anderem erbeuteten sie Computerzubehör, Laptops und eine Kamera. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Täter bei ihrer Flucht ein Fahrzeug nutzten bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

