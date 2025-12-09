Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle Vorhaben scheitern zweimal

Rüsselsheim (ots)

Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten ist gescheitert, als sie in der Nacht zum Montag (08.12.), in der Zeit zwischen 2.00 und 3.30 Uhr, versuchten in eine Autowerkstatt "Am Keglerheim" einzubrechen. Aufgrund des dadurch ausgelösten Alarms, suchten sie ohne Beute sofort das Weite. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie zuvor auf das Grundstück des Betriebes und machten sich im Anschluss an einer Tür zu schaffen.

Ebenfalls gescheitert sind Einbrecher bei ihrem Versuch am Montagvormittag gegen 10.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Vereinsheim des Angelsportvereins Bauschheim am Angelsee "Am Weinfaß" einzudringen. Sie hinterließen allerdings einen Schaden von rund 1500 Euro.

Anwohner oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell