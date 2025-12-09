PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Polizei stoppt 53-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer

Büttelborn (ots)

Am Montagabend (08.12.), gegen 20.50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 67 einen 53-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm.

Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

