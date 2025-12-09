Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Nauheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (08.12.), in der Zeit zwischen 14.15 und 18.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über den Wintergarten in die Räume des Hauses in der Waldstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell