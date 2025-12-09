Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbrecher hatten es auf Geld abgesehen/Kripo sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Montag (8.12.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf Geld abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen zwischen kurz nach 15.00 Uhr und 18.35 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus in der Leeheimer Straße ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Unbekannten Geld und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 mit dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

