POL-MA: Hockenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche im Einsatz - PM Nr. 2
Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die vermisste Person konnte gegen 16:40 Uhr durch einen Verwandten im Bereich Neulußheim wohlbehalten angetroffen werden. Der polizeiliche Einsatz ist somit beendet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell